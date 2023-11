NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

130,41 USD +4,65% (03.11.2023, 15:45)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Da die Kathodenhersteller mit einem Lagerbestand von weniger als einer Woche arbeiten würden, sei Oppenheimer der Ansicht, dass der Abbau von Lagerbeständen im Vorfeld darauf hindeute, dass ein Anziehen der Nachfrage die Preise deutlich in die Höhe treiben könnte. Die extreme Volatilität der Lithiumpreise könnte die Albermarle-Aktie so lange belasten, bis der Markt wieder ins Gleichgewicht komme, aber Oppenheimer bleibe optimistisch für die Lithiumnachfrage.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Albemarle-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 344,00 auf 308,00 USD reduziert. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:120,00 EUR +2,42% (03.11.2023, 16:11)