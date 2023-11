NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

127,98 USD +2,70% (03.11.2023, 21:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (06.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) von "buy" auf "neutral" herab.Die UBS sehe ein größeres Risiko für das Wachstum des Lithiumvolumens und ein größeres Abwärtsrisiko für die Erträge bis 2024. Die Lithiumpreise hätten in den letzten zwei Wochen wieder nachgegeben und das UBS-Auto-Team habe kürzlich die Wachstumsprognosen für Elektrofahrzeuge aufgrund der schwächeren Nachfrageerwartungen in Europa und den USA gesenkt, so die UBS in einer Research Note. Daher sehe das Unternehmen Risiken für weitere Abwärtskorrekturen der Schätzungen für Albemarle.Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Albemarle von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 253 auf 140 USD gesenkt. (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:117,86 EUR -1,29% (06.11.2023, 12:59)