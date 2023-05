Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

193,00 EUR -0,76% (19.05.2023, 10:14)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

210,14 USD +1,03% (18.05.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Zusammenschluss der beiden Lithium-Gesellschaften Livent und Allkem ( ISIN AU0000193666 WKN A3C8Z7 ) zum drittgrößten Lithium-Player der Welt sowie der wieder anziehende Rohstoffpreis hätten dafür gesorgt, dass Analysten die Branche wieder positiver beurteilen würden.Eine Schweizer Großbank habe diese Aktie zuletzt auf "kaufen" hochgestuft. Bei dem Unternehmen handle es sich um den amerikanischen Lithium-Konzern Albemarle. Nachdem zuvor Deutsche Bank, Bank of America und RBC Capital Markets ein Kauf-Votum für die Aktie abgegeben hätten, schließe sich nun die UBS mit einem positiven Urteil an. Der Analyst Joshua Spector habe die Aktie von "halten" auf "kaufen" mit Kursziel bei 225 US-Dollar hochgestuft. Die Lithiumpreise würden wieder steigen, was ein guter Zeitpunkt sei, um Aktien hinzuzufügen - Albemarle biete die beste Wachstumschance, so der Analyst.Knapp 70 Prozent der Analysten würden Albemarle zum Kauf empfehlen, das dürfte die höchste Kaufempfehlungs-Quote seit fünf Jahren sein. Best of Lithium Index . Hinter Allkem, Livent, und Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ( ISIN US8336351056 WKN 895007 ) nehme Albemarle aktuell die vierthöchste Gewichtung ein.Die Zulassung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen werde weiterhin stark wachsen. Das bedinge eine gleichzeitig hohe Nachfrage nach Batterien und somit auch nach Lithium. Davon sollten die Unternehmen aus dem DER AKTIONÄR Best of Lithium Index profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2023)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link