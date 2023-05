NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

185,88 USD +3,44% (08.05.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (09.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von BofA Securities:Matthew DeYoe, Analyst von BofA Securities, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Die Spotpreise für Lithium hätten sich stabilisiert und dürften sich in nächster Zeit erholen, da Branchenmitglieder berichten würden, dass die Lithiumkäufer nach einer langen Phase des Lagerabbaus wieder auf die Spotmärkte zurückkehren würden, so der Analyst. Darüber hinaus hätten die Spodumenproduzenten Produktionsdisziplin gezeigt, was einen Teil der Lieferkette unrentabel mache. DeYoe erwarte immer noch, dass die Inbetriebnahme von Minen in den nächsten sechs Monaten den Markt wieder in ein Überangebot drängen werde, sehe aber ein Fenster für Marktstärke bis zum dritten Quartal.Matthew DeYoe, Analyst von BofA Securities, stuft die Albemarle-Aktie von "underperform" auf "neutral" hoch. Das Kursziel werde von 195,00 auf 200,00 USD angehoben. (Analyse vom 08.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:169,28 EUR +0,18% (09.05.2023, 12:28)