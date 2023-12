NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (21.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) und erhöht das Kursziel.Die US-Bank habe die EPS-Schätzungen für 2024 in der Spezialchemie um etwa 3% nach unten revidiert und ihre Lithium-Schätzungen reduziert, heiß es im North America Specialty Chemicals and Industrial Gases 2024 Outlook Note de Citigroup. Die neue Reihenfolge der Top-Picks des Unternehmens sei PPG, Axalta Coating und Linde.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Albemarle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 175 USD angehoben. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:132,32 EUR +1,49% (21.12.2023, 14:41)