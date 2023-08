Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Giganten Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Nachdem sich die Lithiumpreise heimlich still und leise von den Tiefs Anfang Mai kräftig erholt hätten, würden viele Lithium-Unternehmen wieder positiver in die Zukunft blicken. Dies würden die am Mittwoch in den USA publizierten Konzernzahlen von Albemarle bestätigen.Das Unternehmen habe gemeldet, dass der Umsatz in Q2 im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf 2,4 Mrd. US-Dollar habe gesteigert werden können. Gleiches Bild beim Nettogewinn, dieser sei im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf 650 Mio. Dollar gesteigert worden.Dank der Erholung der Lithium-Preise hätten die Amerikaner die Gewinnspanne von 20,75 Dollar bis 25,75 Dollar auf 25 bis 29,50 Dollar je Aktie erhöht. Dabei solle der Nettoumsatz für 2023 im Jahresvergleich im Bereich von 40 bis 55 Prozent gesteigert werden. Der Gewinn vor Abzug von Steuern, Zinsen und Abschreibung dürfte um 10 bis 25 Prozent höher ausfallen, heiße es aus dem Unternehmen.