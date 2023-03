Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei es ruhig geworden um die Lithium-Branche. Die Preise hätten sich im freien Fall befunden. Doch jetzt komme Bewegung in den Sektor. Albemarle habe das australische Unternehmen Liontown Resources übernehmen wollen. Und habe für sein Angebot über 5,5 Milliarden Australische Dollar (AUD) eine Absage erhalten.Liontown kontrolliere zwei große Lithiumvorkommen in Westaustralien, darunter das Vorzeigeprojekt Kathleen Valley, das Mitte 2024 in Produktion gehen solle und zu den weltweit größten und hochwertigsten Hartgestein-Lithiumvorkommen gehöre.Analysten würden darauf spekulieren, dass das Übernahmeangebot den Beginn einer Konsolidierung des Sektors signalisieren könnte. Die Benchmark-Preise für Lithium hätten sich in den zwei Jahren bis November versechsfacht, seien aber seither um 62 Prozent gefallen. Dies stelle für die großen Unternehmen eine Gelegenheit dar, die Versorgung für das kommende Jahrzehnt zu sichern, um die steigende Nachfrage der Autohersteller zu decken, die auf Elektroautos umsteigen würden.Liontown habe bereits Lieferverträge mit Ford, Tesla und der Batterieeinheit des südkoreanischen Unternehmens LG Chem abgeschlossen.Albemarle habe 2,50 AUD pro Aktie geboten, nachdem es zuvor bereits zwei Angebote abgegeben habe, so Liontown in einer Börsenmitteilung. Das Angebot habe einem Aufschlag von 63,9 Prozent auf den letzten Schlusskurs des an der ASX notierten Unternehmens entsprochen.Nachdem es zuletzt etwas ruhig geworden sei an der Übernahmefront, scheine nun wieder Leben in die Branche zu kommen. Für den gesamten Sektor kann das nur gut sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2023)