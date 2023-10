NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

162,41 USD -4,49% (02.10.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und

Pharmaindustrie. (03.10.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Aleksey Yefremov, Analyst von KeyBanc Capital Markets, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Der Analyst senke sowohl seine EBITDA-Schätzungen für das dritte Quartal als auch für 2023 aufgrund der jüngsten Rückgänge bei den Lithium-Spotpreisen. Er liege 22% unter der Konsens-EBITDA-Schätzung für das dritte Quartal und 6% unter der Konsensschätzung für 2023. Er erkenne zwar den Preisverfall auf dem chinesischen Spotmarkt in den letzten Monaten an, sei aber zunehmend zuversichtlicher, dass der Markt in den kommenden Wochen seinen Tiefpunkt erreichen werde.Aleksey Yefremov, Analyst von KeyBanc Capital Markets, bewertet die Albemarle-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 291,00 auf 254,00 USD reduziert. (Analyse vom 03.10.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:154,34 EUR -0,43% (03.10.2023, 14:59)