Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

150,62 EUR +0,03% (05.10.2023, 13:30)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

158,40 USD +1,04% (04.10.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (05.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Der Kurs der Albemarle-Aktie habe sich seit ihrem Jahreshoch Anfang Februar fast halbiert. Jetzt befinde sich der Kurs aber in greifbarer Nähe einer wichtigen Unterstützung und auch ein technischer Indikator signalisiert ein Kaufsignal. Könnte nun eine Trendwende bevorstehen?Bei 145 USD liege eine bedeutende Unterstützung, die bereits seit dem 7. November 2017 bestehe. Die Albemarle-Aktie sei somit nur noch ca. 8% von dieser Marke entfernt. Darüber hinaus habe der RSI kürzlich eine bullishe Divergenz generiert, was als Kaufsignal zu werten sei und auf eine mögliche bullische Entwicklung hinweise. Sollte die Albemarle-Aktie sich über der Unterstützung behaupten können, wäre die erste Hürde das Tief vom 26. September bei 162 USD. Danach würde der Widerstand bei 172 USD im Weg stehen, bevor der Kurs auf das September-Hoch bei 203,62 USD zusteuern könnte."Der Aktionär" bleibe langfristig bullish in Bezug auf die Albemarle-Aktie. Auf kurzfristige Sicht biete sich Anlegern bei einem erfolgreichen Test der Unterstützung eine Kaufmöglichkeit mit einem Stopp bei 130 USD an, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie: