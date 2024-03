NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) weiterhin mit "overweight" ein.Albemarle habe am 4. März seine Absicht bekannt gegeben, wandelbares Vorzugsaktienkapital in Höhe von 1,75 Mrd. USD anzubieten. Am 6. März sei das Angebot auf 2 Mrd. USD aufgestockt worden. Albemarle habe den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von zusätzlichen Aktien im Wert von bis zu 300 Mio. USD gewährt. Bei der Abwicklung am 8. März werde Albemarle 2 Mio. Vorzugsaktien mit einer obligatorischen Umwandlung am 1. März 2027 ausgeben sowie weitere 0,3 Mio. Aktien, falls die Konsortialbanken ihre Zuteilung vollständig ausüben würden. Insgesamt werde sich der Erlös auf 1,94 Mrd. USD bis 2,24 Mrd. USD belaufen, was beim derzeitigen Aktienkurs einer Verwässerung von 16% entspreche, so KeyBanc. Das Unternehmen weise darauf hin, dass die Verwässerung auf 14,9% reduziert werden könne, wenn der Aktienkurs von Albemarle zum Zeitpunkt der Umwandlung über 131,27 USD liege.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Albemarle weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 178 auf 159 USD. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:109,44 EUR -0,27% (07.03.2024, 14:03)