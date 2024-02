Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

115,40 EUR +1,41% (19.02.2024, 17:40)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

122,59 USD +4,33% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Der parabolischen Aufwärtsbewegung sei der abrupte Absturz gefolgt. Die Lithiumpreise würden seit Monaten nur noch eine Richtung kennen: die nach unten. Die ersten Produzenten hätten bereits entnervt aufgegeben, weil sie den Rohstoff nicht mehr kostendeckend produzieren könnten. Aber noch immer gebe es Überkapazitäten auf dem Markt. So ganz allmählich schienen die Lithiumaktien sich allerdings zu stabilisieren.Rund 80% sei der Lithiumpreis mittlerweile von seinem Top gefallen. Entsprechend hart habe es die Lithiumaktien getroffen. So hätten beispielsweise die Aktien von Branchenprimus Albemarle vom Hoch rund 66% an Wert eingebüßt. Optisch sei die Aktie damit zwar günstig, aber die Gewinne seien bei dem US-Unternehmen natürlich deutlich unter Druck. Die Produktionskosten seien in etwa gleichgeblieben. Damit hänge der Gewinn des Unternehmens maßgeblich am erzielten Verkaufspreis für das Lithium. Zwar werde auch Lithium vorwiegend über länger laufende Lieferverträge gehandelt, die teils noch zu deutlich höheren Konditionen abgeschlossen worden seien. Allerdings würden die auslaufenden oder neuen Verträge in etwa auf dem aktuellen Preisniveau geschlossen und das spüre Albemarle eben beim Gewinn. Das gleiche gelte natürlich auch für andere Lithiumunternehmen wie SQM (die nebenbei noch stark im Düngergeschäft vertreten sei) oder auch australische Produzenten wie Pilbara Minerals.In den vergangenen Wochen hätten die Lithiumaktien jedoch angefangen, sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Die Abwärtsdynamik habe nachgelassen und die Aktien seien in einen Seitwärtstrend übergegangen. Noch könne man nicht von einem Ausbruch nach oben sprechen geschweige denn von einem neuerlichen Aufwärtstrend. Doch es scheine so, als ob das Schlimmste überstanden sei und sich die Papiere wieder langsam in Richtung Norden arbeiten könnten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie: