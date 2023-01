Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

223,45 EUR -1,13% (19.01.2023, 10:27)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

244,73 USD +0,67% (18.01.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einer der großen Big Player aus dem Lithium-Bereich werde am 24. Januar eine Investorenkonferenz mit der Deutschen Bank abhalten. Es sei die Rede vom amerikanischen Spezialchemikalien-Hersteller Albemarle.Die Konferenz dürfte wegweisend für die gesamte Lithiumbranche sein. Schließlich stehe das Unternehmen für etwa 30 Prozent der weltweiten Kapazitäten des für die Produktion von Elektroauto-Batterien unverzichtbaren Leichtmetalls. Investoren dürften gespannt sein, mit welchem Lithiumpreisen das Unternehmen zukünftig rechne. Ferner dürfte das Unternehmen in dem Fünfjahresausblick wichtige Details zu anstehenden Projekten und zur Dividendenpolitik nennen.Analyst David Begleiter von der Deutschen Bank glaube jedenfalls an einen sehr guten Ausblick und stufe das Unternehmen als "kaufen" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar ein. Auf aktuellem Kursniveau von 243 Dollar entspreche das einem Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent. Albemarle sei Mitglied des insgesamt neun Werte umfassenden "Der Aktionär" Best of Lithium-Index und nehme dort aktuell die dritthöchste Gewichtung hinter Livent und Allkem ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.