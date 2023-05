Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

170,88 EUR +1,12% (09.05.2023, 14:09)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

185,88 USD +3,44% (08.05.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Anfang November seien die Preise für Lithium in den freien Fall übergegangen. Der Preis für den begehrten Batterie-Rohstoff habe in dieser Zeit am Tiefpunkt fast 70 Prozent an Wert verloren. Das derzeitige Jahrestief sei Mitte April bei knapp 24.000 Dollar erreicht worden. Von da an habe der Preis knapp sechs Prozent zugelegt - sei das die Trendwende?In den vergangenen Wochen sei einiges bei den Lithium-Aktien passiert. Mit dem Plan der Verstaatlichung der gesamten Lithium-Industrie in Chile sei ein Tiefpunkt bei den Aktien und beim Rohstoff-Preis erreicht worden. Hoffnung für den Lithium-Sektor - speziell für den amerikanischen Lithium-Player Albemarle - komme von der Bank of America.Die Bank of Amerika habe jüngst die Einstufung für den amerikanischen Lithium-Player Albemarle erhöht. Der Analyst Matthew DeYoe habe das Unternehmen am Montag von "verkaufen" auf "halten" hochgestuft. Das Kursziel sei von 195 US-Dollar auf 200 US-Dollar angehoben worden. Zuvor habe der Analyst ein gutes Händchen bewiesen, hier habe DeYoe die Aktie Anfang April von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft. Die Preisstabilisierung bei Lithium, der Lagerabbau bei den Batterieherstellern und die Wiederöffnung Chinas hätten den Analysten bewogen, die Albemarle-Aktie hochzustufen.Rohstoff-Aktien seien generell höheren Kursschwankungen und politischen Risiken ausgesetzt. Sollten die Lithium-Preise tatsächlich einen Boden gefunden haben, könnte dies zu steigenden Kursen bei Lithium-Aktien führen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link