Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es aus der Lithiumbranche zuletzt wieder mehr positive Aussagen gegeben habe, habe eine Nachricht vom weltgrößten Lithiumplayer Albemarle dafür gesorgt, dass die Aktie zum Handelsschluss in den USA knapp sieben Prozent in den Keller gerauscht sei, das sei passiert.Schuld an dem Kursdebakel sei die Mitteilung des Konzerns über eine Platzierung neuer Aktien im Gegenwert von etwa 1,75 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen sollten unter anderem für die Finanzierung der kurz vor der Fertigstellung befindlichen Projekte in China und Australien verwendet werden. Ferner beabsichtige der Konzern ein Teil des Geldes für die Rückzahlung ausstehender Geldmarktpapiere zu verwenden.Sowohl die Höhe als auch der Zeitpunkt der Kapitalmaßnahme würden überraschen, zumal der Konzern per Ende Dezember über eine Liquidität von rund 1,9 Milliarden Dollar verfügt habe, davon knapp 890 Millionen Dollar in Cash.Nachdem die Aktie zuletzt einen guten Boden gefunden habe, sei die Nachricht zunächst ein herber Rückschlag. Neueinsteiger würden warten, bis sich die Lage beruhigt habe, und sich dann ein paar Stücke ins Depot legen. Mit einem KGV von 10 sei der Konzern attraktiv bewertet. Seit Anfang Dezember sei Albemarle mit Stopp 85 Euro und Kursziel 140 Euro eine Empfehlung von "Der Aktionär". Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, liegen trotz des massiven Kursrückgangs immer noch leicht im Plus, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link