NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

194,51 USD -0,34% (10.05.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (11.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse von "sector perform" auf "outperform" hoch.Die meisten oder alle "wesentlichen Ereignisse, die die Baisse beenden", seien abgeschlossen, und das Unternehmen habe starke Kürzungen der Prognosen hinter sich. Darüber hinaus dürfte die Verstaatlichung der chilenischen Lithiumindustrie in den nächsten 20 Jahren "nur minimale Auswirkungen" auf Albemarle haben, es sei denn, das Unternehmen entscheide sich für eine frühzeitige Neuverhandlung seiner bestehenden Konzession, um "den Shareholder Value weiter zu steigern". Die Analysten hätten auch festgestellt, dass der Lithiummarkt erste Anzeichen einer Erholung zeige.Die Analysten der Scotiabank stufen die Aktie von Albemarle von "sector perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel werde von 315,00 auf 250,00 USD gesenkt. (Analyse vom 09.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:183,74 EUR +3,78% (11.05.2023, 11:28)