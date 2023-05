NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

210,14 USD +1,03% (18.05.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse auf "buy" hoch.Die Rücknahme der Prognosen des Unternehmens für 2023 schaffe einen guten Einstiegspunkt für die "beste Wachstumschance" in der Chemiebranche, so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass die derzeitige Trendwende bei den Lithiumpreisen in China und die Rücksetzung der Gewinnprognose für 2023 zu einer zunehmend positiven Stimmung für die Aktie führen würden.Die Analysten der UBS stufen die Albemarle-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 196,00 auf 225,00 USD angehoben. (Analyse vom 18.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:194,60 EUR +0,06% (19.05.2023, 10:26)