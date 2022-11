Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

266,35 EUR -0,62% (03.11.2022, 14:50)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

255,505 USD -4,13% (02.11.2022, 14:37)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (03.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Albemarle habe gestern Abend nach US-Börsenschluss ordentliche Zahlen vorgelegt. Der weltgrößte Lithium-Produzent habe zwar bei den Umsätzen leicht unter den Schätzungen gelegen, habe jedoch beim Gewinn die Markterwartungen deutlich übertroffen. Zudem habe das US-Unternehmen die Gewinnprognose angehoben."Der Aktionär" sei langfristig sehr optimistisch für den Lithium-Sektor, da die Preise für den begehrten Rohstoff, gerade mit Blick auf den Elektroauto-Boom in den kommenden Jahren weiter steigen dürften. Lithium-Aktien seien aber mitunter sehr schwankungsanfällig, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Albemarle-Aktie: