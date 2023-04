NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

209,57 USD -4,06% (04.04.2023)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (05.04.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Die Lithiumkarbonatpreise in China würden weiter sinken, was ein Ertragsrisiko für Albemarle darstelle. Die Analysten hätten die Schätzungen für das Unternehmen gesenkt, um die schwächeren Chemiemärkte und eine Umkehrung des Spodumenpreises durch seine Joint-Venture-Struktur zu berücksichtigen. Letzteres könnte einen Gegenwind von 800 Mio. USD für das EBITDA bedeuten, der von den Anlegern unterschätzt werde, so BofA.Die Analysten von BofA Securities stufen die Albemarle-Aktie von "neutral" auf "underperform" herab. Das Kursziel werde von 262,00 auf 195,00 USD gesenkt. (Analyse vom 05.04.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:186,42 EUR -2,53% (05.04.2023, 13:11)