Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

158,36 EUR -0,28% (17.10.2023, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

166,74 USD -0,59% (17.10.2023, 15:32)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Anfang September habe der amerikanische Lithium-Player Albemarle ein wiederholtes Angebot zur Übernahme des australischen Lithiumkonzerns Liontown Resources vorgelegt. Am Montag sei die Fusion abgesagt worden. Gehe die Suche nach einem neuen Partner weiter?Rolle-Rückwärts im Fusionspoker um den australischen Lithiumkonzern Liontown Resources. In einer offiziellen Stellungnahme habe Ken Masters, der CEO von Albemarle am Montag das offizielle Ende der Fusionsverhandlungen verkündet.Kent habe geäußert, dass die Übernahme nicht im besten Interesse von Albemarle sei. So sei die zunehmende Komplexität des Deals ein Hauptgrund zur Beendigung der Gespräche. Der CEO dürfte hier auf das australische Bergbauunternehmen Hancock Prospecting anspielen, welches damals bei Bekanntgabe der Albemarle-Pläne etwa acht Prozent der Liontown-Aktien erworben habe und diese in der Zwischenzeit auf mehr als 15 Prozent aufgestockt habe.Anleger machen weiterhin einen Bogen um Lithium-Aktien, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Das verdeutliche das Chartbild von Albemarle. Seit Ende letzten Jahres sei der Anteilsschein in einem intakten Abwärtstrend. Sollte die Aktie bei ungefähr 150 Euro einen Boden finden, könnten höhere Kurse durchaus realistisch sein. An der positiven Einschätzung zur Branche habe sich nichts geändert, die Aktie sei langfristig interessant und mit einem aktuellen KGV von sechs günstig bewertet. Der Nachfrageüberhang von Lithium sei weiterhin vorhanden und Albemarle dürfte unvermindert Ausschau nach attraktiven Bräuten halten. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link