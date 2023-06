Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

205,35 EUR -2,10% (22.06.2023, 16:24)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

226,50 USD -1,68% (22.06.2023, 16:20)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Ende April hätten sich Lithium-Aktien prächtig entwickelt. So habe der mit neun Unternehmen bestückte DER AKTIONÄR Best of Lithium Index aktuell mehr als zwanzig Prozent zulegen können. Die Rally bei Albemarle, Standard Lithium und Co könnte weitergehen, das sei der Grund.Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass China als weltgrößter Markt für E-Fahrzeuge die Förderung von Elektroautos bis 2027 verlängere. Das Wachstum bei den Neuzulassungen von E-Autos und Plug-in-Hybriden habe zuletzt geschwächelt und das, obwohl einige Autohersteller ihre Preise gesenkt hätten. So habe der Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen von Januar bis Mai um etwas mehr als 40 Prozent zugelegt, ein Jahr zuvor sei der Zuwachs dreimal so hoch gewesen.Nutznießer dieser Maßnahme dürften sowohl E-Autobauer als auch der Lithium-Sektor sein und somit auch der DER AKTIONÄR Best of Lithium-Index. Zugpferd und höchste Indexgewichtung habe der amerikanische Lithium-Player Albemarle vor dem chilenischen Konzern Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ( ISIN US8336351056 WKN 895007 ) und Livent Die Förderungsverlängerung Chinas werde die Nachfrage nach E-Autos auf dem weltgrößten E-Automarkt wieder stark ankurbeln. Die Nachfrage nach Batterien und somit auch nach Lithium dürfte den Unternehmen im DER AKTIONÄR Best of Lithium Index langfristig zugutekommen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link