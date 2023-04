Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

182,80 EUR +1,32% (06.04.2023, 09:29)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

196,71 USD -6,14% (06.04.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (06.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Albemarle werde es wieder richtig spannend. Die Aktie nähere sich wichtigen Unterstützungen, die dafür sorgen könnten, dass der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden könnte. Kurstreiber seien starke Fundamentaldaten und eine charttechnisch vielversprechende Ausgangssituation.Seit November 2021 schwanke der Kurs in einem Seitwärtskanal, der auf der Unterseite durch 190 Dollar begrenzt werde. Genau dieses Niveau steuere die Aktie momentan an, was den Beginn einer Bodenbildung markieren könnte.Charttechnisch aussichtsreich sei die bullische Divergenz im Stochastik-Indikator. Diese entstehe dadurch, dass der Kurs ein niedrigeres Tief ausbaue, während der Indikator ein höheres Tief erreiche. Zudem stehe Albemarle an einer massiven Unterstützungszone zwischen dem Support bei 190 Dollar und der 200-Tage-Linie bei 164 Dollar. Sollten die Bullen hier die Oberhand gewinnen, warte als Nächstes die Oberseite der Trading Range bei 295 Dollar.Die Divergenz und die Unterstützungszone würden die Wahrscheinlichkeit auf einen Rebound erhöhen. Trader können sich hier auf die Lauer legen, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie. Kurz- bis mittelfristiges Kursziel für die Aktie: 335 Dollar, Stopp: 155 Dollar. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link