Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

114,98 EUR +1,04% (19.02.2024, 12:00)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

122,59 USD +4,33% (16.02.2024)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corp.:



Die Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Da Albermarle die Erwartungen an die finanzielle Leistung neu festgesetzt und die Art und Weise, wie es das EBITDA im Verhältnis zum Talison-Joint-Venture ausweise, geändert habe, sei Oppenheimer der Ansicht, dass das Unternehmen eine Untergrenze für die Schätzungen des Cashflows und der Kapitalrendite für neue Kapitalausgaben festlege und seine Fähigkeit unter Beweis stelle, die Talsohle des Lithium-Wachstumszyklus effektiv zu durchschreiten.Die Analysten seien der Ansicht, dass sich die Zell- und Fahrzeugbestände wieder ausbalancieren würden und sich der Zustand des Vertriebskanals mit der normalen saisonalen Stärke des Fahrzeugverkaufs bei besserem Wetter wahrscheinlich verbessern werde.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Albemarle-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 191,00 auf 188,00 USD reduziert. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie: