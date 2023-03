Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

239,20 EUR +1,40% (08.03.2023, 20:20)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

251,37 USD +0,99% (08.03.2023, 20:15)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (08.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Auch wenn die Preise in den vergangenen Wochen gefallen seien, so bleibe das Thema Lithium doch in aller Munde. Die Analysten der Citi seien optimistisch, was den Lithiummarkt angehe, nachdem die Führungskräfte von Tesla auf dem jüngsten Investorentag eine - wie sie es nannten - optimistische Prognose abgegeben hätten.Tesla habe gesagt, dass das Unternehmen bis 2030 20 Mio. batteriebetriebene Elektrofahrzeuge verkaufen könnte. Das könnte ein Wachstum der Lithiumnachfrage von bis zu 23% bedeuten, so Analyst P.J. Juvekar. "Wir nehmen zwar keine Stellung zu den Zahlen von Tesla, aber wenn Tesla dieses Ziel anstrebt und erfolgreich ist, gehen wir davon aus, dass dies andere dazu veranlassen würde, zu investieren und möglicherweise noch höhere Verbreitungsraten zu erreichen", habe er gesagt. Er habe auch angemerkt, dass es kurzfristig zu einer Schwäche der Lithiumpreise kommen könnte, die allerdings nur ein paar Quartale anhalten dürfte. "Längerfristig bleiben wir optimistisch für Lithium und glauben, dass das Angebot nur schwer mit der Nachfrage Schritt halten kann", habe er hinzugefügt.Zu den Favoriten der Citi würden u.a. Albemarle, Livent und SQM gehören. Alle drei Aktien seien auch im Best of Lithium Index (ISIN: DE000SL0C077/ WKN: SL0C07) vertreten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link