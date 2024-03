NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (11.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Nach der in der vergangenen Woche durchgeführten Kapitalerhöhung habe Morgan Stanley seine EPS-Schätzung und sein Kursziel gesenkt, um der Nettoverwässerung durch die Emission Rechnung zu tragen. Die mittel- bis langfristige Einschätzung für den Lithiumpreis von 15.000 USD/t LCE bleibe unverändert und die Analysten würden argumentieren, dass das Unternehmen, wenn die Preise nicht wieder auf etwa 25.000 USD ansteigen würden, "sich erneut an einem Scheideweg zwischen Bilanz und Mengenwachstum befinden könnte".Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Albemarle-Aktie weiterhin mit "underweight". Das Kursziel werde von 90,00 auf 81,00 USD reduziert. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:109,86 EUR +1,52% (11.03.2024, 13:23)