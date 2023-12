Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

136,20 EUR +3,09% (22.12.2023, 16:48)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

149,45 USD +2,75% (22.12.2023, 16:38)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Rückwirkend betrachtet sei es für den Lithium-Sektor und für Albemarle ein schwieriges Börsenjahr gewesen. Die Citigroup sehe eine Verbesserung in diesem Bereich und werde für Albemarle optimistischer.Die Analysten der US-Bank hätten jüngst die Albemarle-Aktie unter die Lupe genommen und dabei das Kursziel von 170 auf 175 USD angehoben. Gegenüber dem Donnerstag-Schlusskurs in den USA bedeute das ein Aufwärtspotenzial von 20%. Die positive Einschätzung basiere zum einen auf eine Erholung bei den Lithiumpreisen, zum anderen auf eine Verringerung des Angebots infolge des weit fortgeschrittenen Lagerabbaus."Der Aktionär" sehe die Branche ebenfalls optimistischer und habe zuletzt Albemarle mit Kursziel 140 Euro bei Stopp 85 Euro als Neuempfehlung aufgenommen. Bei einem derzeitigen KGV von 7 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 sei das US-Unternehmen attraktiv bewertet.