Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

104,12 EUR +2,87% (06.02.2024, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

112,315 USD +3,30% (06.02.2024, 16:21)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corp.:



Die Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (06.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Anleger von Albemarle hätten es weiterhin nicht leicht. Nachdem sich zuletzt das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie eher negativ zum Lithium-Sektor geäußert und den Kurs unter Druck gesetzt habe, sei die Aktie am Montag auch noch unter eine wichtige Unterstützung gefallen.Die Albemarle-Aktie sei gleich zu Wochenbeginn durchgestartet - leider aber in Richtung Süden. Sie habe die Unterstützungen bei 112 USD durchbrochen und gleichzeitig die Unterstützung bei 108,74 USD getestet. Vorbörslich scheine sich die Aktie allerdings wieder etwas zu erholen und notiere aktuell bei 109,50 USD. Sollte sich der Abwärtstrend dennoch fortsetzen, wäre die nächste Haltemarke das Hoch vom 18. September 2020 bei 101 USD. Im Worst-Case-Szenario könnte der Kurs sogar bis auf das September-Tief 2020 bei 79,06 USD fallen. Dies entspräche einem weiteren Kursrückgang von rund 27%.Das Chartbild der Albemarle-Aktie trübe sich weiter ein und es seien keine charttechnischen Anzeichen für eine Erholung zu erkennen. Fundamental dürfte aber schon viel Schlechtes eingepreist sein, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie: