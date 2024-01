Die Tatsache, dass die Aktienmärkte all diese Ereignisse ohne bleibende Schäden überstanden hätten, zeuge von der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, die mit unerwarteten Ereignissen umgehen und neue Wege für ihre Geschäftstätigkeit finden könnten. Solche Unternehmen seien eher in der Lage, Schocks zu überstehen und die Anleger in schwierigen Zeiten zu schützen, während sie auch an guten Zeiten teilhätten.



Unter den Tech-Unternehmen gebe es viele Qualitätsunternehmen, die über solide Bilanzen, gut gedeckte Dividenden und hohe Eigenkapitalrenditen verfügen würden. Die Konzentration auf einige herausragende Unternehmen, darunter Albemarle (ISIN US0126531013/ WKN 890167), Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) und andere zahle sich aus. Auch die Aufnahme von Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) in das Portfolio, teilweise als Absicherung gegen die anderen Mitglieder der "Magnificent 7", die keine Dividende zahlen würden, könne sich lohnen.



Die Beteiligung an der weltweit steigenden Nachfrage nach Lithium für die Verwendung in Batterien sei ebenfalls sinnvoll, da der Preis des Lithiumherstellers Albemarle zuletzt stark gestiegen sei. Delta Electronics, Simplo Technologies und DBS Group seien allesamt gute Beispiele dafür, am Dividendenwachstum in Asien zu partizipieren, insbesondere bei weniger bekannten Unternehmen.



Als ertragsorientierter Anleger sei es schwer, eine Aktie wie Broadcom nicht zu schätzen, die ihre vierteljährliche Dividende zwischen dem ersten Quartal 2017 und dem vierten Quartal 2023 mehr als verfünffacht habe, oder Cincinnati Financial (ISIN US1720621010/ WKN 878440), das mit satten 63 Jahren einen Rekordwert für die meisten aufeinanderfolgenden jährlichen Dividendenerhöhungen halte. Auch hier zeige sich die Macht der Beständigkeit.



Die Welt bleibe ein unberechenbarer Ort. Auch wenn die Inflation jetzt nach unten tendiere und der Markt in diesem Jahr mit Zinssenkungen der Zentralbanken rechne, bestünden weiterhin Risiken durch Faktoren wie die Verlangsamung des globalen Wachstums, strukturelle Probleme in der chinesischen Wirtschaft und geopolitische Krisenherde in der ganzen Welt. Dennoch befänden sich die Dividenden und Aktienrückkäufe auf einem Rekordhoch, sodass man weiterhin zuversichtlich sein könne, was die Aussichten für Aktienerträge im Jahr 2024 angehe. (30.01.2024/ac/a/m)







Über die "Magnificent Seven" - die Gruppe der US-amerikanischen Mega-Cap-Aktien aus dem Technologiesektor -, die im vergangenen Jahr rund 80% der Gesamtrendite des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ausmachten, ist viel geschrieben worden, aber es gibt noch weitere "Glorreiche Sieben", die zu Unrecht weniger Beachtung finden, so Mark Peden, Global Equities Investment Manager bei Aegon Asset Management.Beständigkeit sei der wichtigste Faktor für eine langfristig starke Anlageperformance. Als Anleger sei es großartig, wenn man eine Aktie kaufe, die innerhalb weniger Monate einen Höhenflug erlebe, aber solche Fälle seien selten und mit einem relativ hohen Risiko verbunden, viel Geld zu verlieren. Stattdessen sei es wahrscheinlich besser, Aktien zu halten, die den Markt im Laufe der Zeit mäßig, aber beständig übertreffen würden, und zwar mit geringerer Volatilität, sodass Ausschläge vermieden würden. Wenn man konstant überdurchschnittliche Renditen erziele, anstatt größere Risiken einzugehen und zu versuchen, in einem bestimmten Jahr richtig abzuräumen, werde man sich langfristig wahrscheinlich in den oberen Rängen der Vergleichsgruppe wiederfinden.Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Bedingungen waren, die wir in den letzten sieben Jahren erlebt haben; wir haben die Präsidentschaft von Donald Trump, einen Handelskrieg zwischen den USA und China, den offiziellen Austritt von Großbritannien aus der EU, die Covid-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und zwei Zinserhöhungsperioden in den USA erlebt, um nur einige zu nennen, so die Experten von Aegon Asset Management.