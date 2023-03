Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (06.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Der Lithiumpreis habe in den vergangenen Wochen korrigiert. Doch die mittelfristigen Aussichten würden ungebrochen gut bleiben. Lithium sei vor allem für die Stromspeicherung unerlässlich. Kein Wunder, dass weltweit nach neuen großen Vorkommen gesucht werde. Jetzt scheine man in einem Land fündig geworden zu sein, das so kaum jemand auf dem Zettel haben dürfte.Der Iran habe nach eigenen Angaben in einer seiner westlichen Provinzen ein riesiges Lithiumvorkommen entdeckt. "Zum ersten Mal in Iran wurde in Hamedan, einer gebirgigen Provinz im Westen des Landes, ein Lithiumvorkommen entdeckt", habe Mohammad Hadi Ahmadi, ein Beamter des iranischen Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel, am Samstag im iranischen Staatsfernsehen gesagt. Das Ministerium gehe davon aus, dass die Lagerstätte 8,5 Millionen Tonnen Lithium enthalte, das oft als "weißes Gold" für die schnell wachsende Elektrofahrzeugindustrie bezeichnet werde. Sollte die behauptete Zahl zutreffen, wäre die Lagerstätte damit die zweitgrößte bekannte Lithiumreserve der Welt nach Chile, das nach Angaben des U.S. Geological Survey über 9,2 Millionen Tonnen des Metalls verfüge.Die Nachricht über die iranischen Lithiumvorkommen wäre, wenn sie sich bewahrheite, ein Rettungsanker für die angeschlagene Wirtschaft des Landes. Der Iran, der seit mehreren Jahren unter schweren internationalen Sanktionen leide und dessen Währung Ende Februar ihren Tiefststand gegenüber dem Dollar erreicht habe, würde von der Möglichkeit, solche wertvollen Ressourcen zu exportieren, stark profitieren - auch wenn seine Handelspartner aufgrund der Sanktionen wahrscheinlich eingeschränkt wären.Ob die Daten stimmen würden, werde sich erst zeigen. Dazu sollten Anleger bedenken: Es werde Jahre dauern, bis das Lithium auch wirklich abgebaut werden werde. Der Weltmarkt werde also nicht so schnell von diesem Vorkommen profitieren können. Nach der Korrektur der letzten Wochen böten sich bei der einen oder anderen Lithiumaktien wieder Chancen. Wer das Einzelinvestment scheue, der sei beim Best of Lithium-Index gut aufgehoben. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAS hätten Anleger die Möglichkeit, das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Index bestehe aktuell aus neun Unternehmen, die vom Megatrend der E-Mobilität profitieren sollten. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.