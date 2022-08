NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

295,68 USD +2,71% (25.08.2022, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (26.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe.Beim Kursverlauf der Albemarle-Aktie handle es sich um einen der derzeit spannendsten Charts überhaupt. In Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 291,48 USD habe der Titel im bisherigen Jahresverlauf eine Konsolidierung in Form eines sog. "Untertassen-Musters" ausgeprägt. Ein neues Allzeithoch auf Wochenschlusskursbasis würde deshalb für einen doppelten Katalysator sorgen: Zum einen sei der Vorstoß in "uncharted territory" eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zum anderen wäre dann das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst. Auf einen erfolgreichen Ausbruch lasse derzeit die hohe Relative Stärke (Levy) hoffen. Auch der Kelly-Faktor als ein von den Analysten sehr geschätzter Indikator, der trendfolgende und Money Management-Aspekte kombiniere, signalisiere aktuell grünes Licht. Im Erfolgsfall ergebe sich - abgeleitet aus der Höhe der oben genannten Untertasse - ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 100 USD.Im Juli vergangenen Jahres habe das äquivalente Konsolidierungsmuster schon einmal eine deutliche Kursrally nach sich gezogen. Um die Ausbruchschance nicht zu verspielen, sollte die Albemarle-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Hochs bei rund 250 USD zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:295,30 EUR -0,37% (26.08.2022, 08:56)