NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

123,91 USD +2,59% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie: 890167

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie: AMC

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie: ALB

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) wieder auf.Die sinkenden Lithiumpreise müssten sich noch in den Erträgen von Albemarle niederschlagen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Lithiumvorräte von Batterie-, Automobil- und Kathoden- und Lithiumherstellern sowie Lithiumverarbeitern könnten selbst gehalten werden. Das Angebot sei ganz einfach zu groß.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Albemarle-Aktie mit dem Rating "neutral" und einem Kursziel von 130 USD (zuvor 250 USD) in die Bewertung wieder aufgenommen. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:112,84 EUR +0,07% (29.11.2023, 12:53)