NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

120,09 USD +3,72% (12.02.2024)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corp.:



Die Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Citi habe die EBITDA-Schätzungen für 2024 und 2025 um 40% aufgrund niedrigerer realisierter Lithiumpreise und etwas geringerer Mengenerwartungen gesenkt. Die aktualisierten Schätzungen würden zu einer Herabstufung führen. Während sich die Preise der Talsohle nähern würden, habe Albemarle nur wenige kurzfristige Katalysatoren für einen Preisanstieg in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Die Angebotsreaktion sei bisher begrenzt gewesen und Citi sehe bei den aktuellen Indexpreisen und dem Neuverhandlungsrisiko Abwärtsrisiken für die realisierten Preise von Albemarle.Die Analysten der Citigroup stufen die Albemarle-Aktie von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 175,00 auf 120,00 USD gesenkt. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:111,50 EUR +0,02% (13.02.2024, 10:41)