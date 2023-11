NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (07.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken das Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) von 155 auf 90 USD.Das Unternehmen sehe kurz- bis mittelfristig ein größeres Abwärtsrisiko für Aktien, sowohl aufgrund eines wahrscheinlichen weiteren Rückgangs der Lithiumpreise als auch aufgrund einer wahrscheinlichen weiteren Abwertung von Lithiumanlagen zugunsten anderer abgebauter Rohstoffe, so die Analysten gegenüber Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass ein Wendepunkt in der Stimmung erreicht worden sei, da die Nachfrageseite der Lithiumgleichung nun infrage gestellt werde, so Morgan weiter.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Albemarle weiterhin mit "underweight". (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:111,50 EUR 0,00% (07.11.2023, 13:07)