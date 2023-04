Tradegate-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

Kurzprofil Alamos Gold Inc.:



Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) ist ein in Kanada beheimateter Konzern. Zu den Geschäftsaktivitäten zählen Übernahmen, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen. (13.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alamos Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) unter die Lupe.Alamos Gold gehöre zu den Gold-Aktien mit der besten Kursentwicklung, die aber unter etwas unter dem Radar laufen würden. Der kanadische Konzern habe in den letzten Jahre eine interessante Strategie verfolgt. So habe man immer dann, wenn der Goldmarkt stark eingebrochen sei, aller Kritik der Analysten zum Trotz Assets übernommen. Und dieses Risiko habe sich ausgezahlt. Angesichts des organischen Wachstumspotenzials könnten Anleger Rücksetzer der Alamos Gold-Aktie zum Aufbau einer Position nutzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:13,715 USD +1,89% (23.04.2021, 21:17)