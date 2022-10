Wie würden die Notenbanken auf diese erwartete Steigerung der Inflationsraten reagieren? "Sie dürften die Zinsen wohl vorerst noch weiter kräftig erhöhen, dann aber wegen der sich abschwächenden Wirtschaft vorsichtiger vorgehen", schätze der Experte. Nach der FED in den USA habe ja auch die Europäische Zentralbank zuletzt historische Schritte gesetzt und den Leitzins massiv angehoben. Zwei EZB-Sitzungen stünden im heurigen Jahr noch an, zum Jahresende sei wohl mit einem Leitzins von 2,25 Prozent zu rechnen. "Davon betroffen ist natürlich auch der Geldmarkt. Kreditnehmer müssen mit höheren Zinsen rechnen, und das wird auch das Konsumentenverhalten negativ beeinflussen", prognostiziere Dürnberger.



Eine historische Entwicklung sei derzeit auch im Bereich der Anleihen zu beobachten. "Ein Besuch beim Zahnarzt ist weniger schmerzhaft als der Blick auf Anleihen-Charts in allen Segmenten. Seit Jahresbeginn erlitten europäische Staatsanleihen mit mehr als einem Jahr Laufzeit massive Kursverluste", so der Spängler-Manager. "Der einzige positive Aspekt dabei: Es gibt wieder Zinsen für europäische Staatsanleihen, so liegen diese beispielsweise im mittelfristigen Laufzeitenbereich von 5 bis 7 Jahren bei 2,6 Prozent."



Auf der politischen Seite seien weiterhin viele Unsicherheiten zu erwarten, ob die anstehenden Midterm Elections in den USA, die jüngsten Wahlergebnisse in Italien oder die Covid-Nulltoleranz-Politik in China. "All das lässt weiterhin mit hoher Volatilität auf den weltweiten Aktienmärkten rechnen", habe Dürnberger gesagt. "Vor allem Unternehmen in Europa werden durch den steigenden Gaspreis massiv belastet, deutlich stärker als Unternehmen in den USA." In den europäischen Sektoren würden sich heterogene Entwicklungen abzeichnen. Zu den "Gewinnern" würden 2022 nur die Branchen Öl und Gas zählen. Als "Flop-Branchen" seien Immobilien, Einzelhandel und Technologie zu bezeichnen.



Welchen Rat habe der Asset Manager im Bankhaus Spängler in Anbetracht der zahlreichen weiteren Turbulenzen, auf die man sich einstellen müsse, für Anleger? "Wichtig ist sicher ein langfristiger Veranlagungshorizont, eine breite Diversifikation, immer etwas Cash für weitere Nachkäufe auf der Seite zu lassen und natürlich: Auch bei Volatilität nicht die Nerven verlieren", so Dürnberger. (14.10.2022/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - "Wir leben aktuell leider in einer ‘Polykrise’, in der zahlreiche Unsicherheiten, wie der Ukraine-Krieg, steigende Energiekosten oder die Coronapandemie die globale Wirtschaft belasten und den Konjunkturmotor zum Stottern bringen", analysiert Nils Kottke, Vorstandsmitglied im Salzburger Bankhaus Spängler, die derzeit schwierige Situation.Die Inflation werde auf absehbare Zeit das bestimmende Thema sein und dürfte noch hoch bleiben. Die Aktienmärkte würden in dem von großer Unsicherheit geprägten Umfeld wohl weiterhin volatil bleiben, würden die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick meinen.