Wien (www.aktiencheck.de) - In einem ansonsten eher schwachen Markt legten die Aktien des Pharmaunternehmens Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) 2,7% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den robusten Quartalszahlen, welche die deutsche Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) (+0,1%) letzte Woche vorab berichtet habe, werde das Institut als möglicher Nachfolgekandidat für den Industriegasehersteller Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) im DAX 40 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehandelt, der den Index auf eigenen Wunsch am 27. Februar verlassen werde. Als wichtigsten Beweggrund habe Linde seinerzeit das 10%-Cap im DAX angeführt, welches nach Angaben des Unternehmens die Performance negativ verzerre. Profitieren wolle Linde neben Kosteneinsparungen durch eine geringere Komplexität langfristig auch von den traditionell höheren Bewertungsmultiples in den USA.Die Papiere des australischen Minenunternehmens Newcrest Mining (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) (+9,3%) hätten vom Übernahmeangebot durch das US-amerikanische Goldbergbauunternehmen Newmont Mining (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) (-4,5%) profitiert. (07.02.2023/ac/a/m)