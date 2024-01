Nach derzeitigem Stand dürften für das abgelaufene Geschäftsjahr 26 der 40 Unternehmen in der ersten deutschen Börsenliga die Ausschüttung je Aktie im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Bei 11 DAX-Konzernen werde eine unveränderte Dividende erwartet, weniger Geld für die Aktionäre als ein Jahr zuvor werde es der Zusammenstellung der Dekabank zufolge voraussichtlich bei Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) geben. In Summe würden allein die drei großen Autohersteller BMW, Mercedes (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und VW (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW) rund ein Viertel der gesamten Dividendensumme aller DAX-Unternehmen ausschütten.



Für das laufende Geschäftsjahr rechne die Dekabank mit einer weiteren Steigerung der Dividenden im DAX auf 58,5 Milliarden Euro. "Es wird den Unternehmen 2024 gelingen, sich dank ihrer internationalen Ausrichtung von den herausfordernden heimischen Perspektiven abzukoppeln und vom globalen Wachstumsausblick zu profitieren und den Gewinn erneut zu steigern", habe Schallmayer prognostiziert.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re, Allianz, BASF.



Mit Material von dpa-AFX (04.01.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dividenden machen langfristig betrachtet knapp 50 Prozent des Ertrags an der Börse aus, so Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dementsprechend sei es durchaus sinnvoll, auch dividendenstarke Papiere im Portfolio zu haben. In Deutschland würden traditionell die Anteile von Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) oder Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) zu den Lieblingen der Anleger zählen, die 2024 wieder voll auf ihre Kosten kommen dürften.Denn Aktionärinnen und Aktionäre deutscher Konzerne dürften nach Berechnungen der DekaBank in diesem Jahr mit einer Rekordsumme an Dividenden rechnen. Die 40 Unternehmen im Deutschen Aktienindex würden demnach zusammen 54,6 Milliarden Euro ausschütten. Damit würde der Vorjahreswert im DAX um 1,6 Milliarden Euro übertroffen. Seinerzeit sei die Sonderdividende gewesen, die der Autobauer Volkswagen für den erfolgreichen Börsengang der Tochter Porsche gezahlt habe, nicht in den Berechnungen berücksichtigt worden.