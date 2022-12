Die Chancen zum Einstieg sähen ideal aus, gäbe es nicht ein wesentliches "Wenn". Die Gewinnschätzungen, auf denen die genannten Bewertungskennzahlen basieren würden, würden für die kommenden Jahre kontinuierlich nach oben tendieren. Angesichts einer schon als Konsensus geltenden Rezession 2023 erscheine dies ambitioniert. Zur Vorsicht würden auch die erwarteten Eigenkapitalrenditen mahnen. Teils 20% über dem historischen Mittel liegend, würden sie die Annahme widerspiegeln, dass der Unternehmenssektor hinsichtlich seiner Profitabilität gänzlich ungeschoren davonkomme - ungeachtet der Risiken aus Zeitenwende, Energiekrise und Zinsnormalisierung.



Bis auf den Textil-Einzelhandel, der sich aktuell eine intensive Rabattschlacht liefere, gelinge es tatsächlich vielen Unternehmen, gestiegene Kosten an die Endverbraucher abzuwälzen. Dabei kämen ihnen staatliche Energieentlastungspakete zugute, die den Druck auf die Margen merklich abfedern würden. In Deutschland etwa würden Gas- und Strompreisbremse die Belastung für Endverbraucher bei schätzungsweise 65% des marktbasierten Niveaus deckeln. Angesichts steigender Staatschulden könnte sich diese Alimentierung langfristig als unbezahlbar erweisen. So moniere der Bundesrechnungshof schon heute, dass die für 2023 geplante echte Nettokreditaufnahme des Bundes viereinhalbmal höher sei als die Schuldenregel erlaubt. Alles in allem erscheint uns eine Verlängerung der Energiepreissubventionen in Deutschland über 2024 hinaus unrealistisch, so Aleksej Wunrau, CFA, Senior Portfoliomanager von BKC Asset Management. Insofern dürfte die Energiekostenbelastung - wenn auch zeitlich gestaffelt - mittelfristig voll beim Verbraucher ankommen. Blicke man auf die kürzlichen Tarifabschlüsse in Deutschland, die kaum mit der aktuellen Konsumentenpreisanstiegen mithalten würden, sei von einer weiteren Schmälerung der Realeinkommen auszugehen, die sich schlussendlich auch in den Unternehmensmargen niederschlagen werde.



Letzte Äußerungen führender Vertreter der amerikanischen Notenbank würden auf moderatere Zinsanstiege in den kommenden Monaten gefolgt von einer Zinspause schließen lassen. Dies sei insofern positiv, als die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung der US-Wirtschaft zunehme. Andererseits werde die FED nicht müde zu betonen, dass sie mit der Inflationsbekämpfung noch lange nicht am Ziel sei. Je nachdem, wie gut die Ökonomie die erste Zinserhöhungsrunde verdaue, könnten weitere, wenn auch weniger drastische Schritte anstehen. Die Aussicht auf Zinssenkungen im Zuge einer Rezession bleibe jedenfalls nur schwach ausgeprägt. Die Aktienmärkte würden eine potenzielle Rezession diesmal ohne geldpolitische Unterstützung bewältigen müssen.



Schmälerung der Realeinkommen gepaart mit steigenden Zinskosten würden den Aktienmarkt vor Herausforderungen stellen. Doch wo Risiken lauern würden, würden sich auch Chancen eröffnen. Unternehmen mit großer Innovationskraft, hoher Preissetzungsmacht, angemessener Bewertung und nicht "unanständig" hoher Profitabilität zählen zu unseren Favoriten, so Aleksej Wunrau, CFA, Senior Portfoliomanager von BKC Asset Management. Abgesehen von Zinsgewinnern im Versicherungssektor sehe Aleksej Wunrau gutes Potenzial für Versorger, die unter dem Vorzeichen der Zeitenwende vom Ausbau regenerativer Energien profitieren würden.



In den USA investieren wir aufgrund der dort niedrigeren Energiekosten in energieintensivere Unternehmen im Bereich Grundstoffe; in Europa erscheinen uns mittlerweile zyklische Substanz-Aktien von Maschinenbauern attraktiv, die infolge von Kostenschocks stark unter die Räder gekommen sind, so Aleksej Wunrau, CFA, Senior Portfoliomanager von BKC Asset Management. Angesichts zunehmender Rezessionsrisiken bleibe Aleksej Wunrau insgesamt defensiv aufgestellt, schaue sich aber zunehmend nach Anlagekandidaten um, die von einem Aufschwung profitieren würden. Anlegern empfehle der Portfoliomanager im Hinterkopf zu behalten, dass Rezessionen nicht ewig währen würden, und dass alle, die sie für Verbesserungen nutzen würden, gestärkt daraus hervorgehen würden. (01.12.2022/ac/a/m)







Im Jahr 2022 bekamen Aktieninvestoren für ihr Geld mehr geboten als ihnen lieb war, so Aleksej Wunrau, CFA, Senior Portfoliomanager von BKC Asset Management.Von freiem Fall zum Jahresanfang infolge der Zinsanstiege in den USA und des Kriegs in der Ukraine bis hin zu Mehrfachloopings zur Jahresmitte inmitten der Energiekrise habe der Markt eine Achterbahnfahrt hingelegt, bei der selbst erfahrenen Anlagern schwindlig zu werden gedroht habe. Am Ende hätten sich diejenigen glücklich schätzen können, die durchgehalten und von einem Ausstieg bei voller Fahrt abgesehen hätten. Sie seien mit einer Schlussquartalsrally belohnt worden, die für einiges flaues Bauchgefühl im Jahresverlauf entschädigt habe.Die Rosskur sei mit einem Vorteil verbunden gewesen: Der Markt sei von den übertriebenen Bewertungsniveaus geheilt worden, mit denen er sich während der Coronazeit "angesteckt" habe. Sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Aktienindices würden wieder Kurs-Gewinn-Verhältnisse aufweisen, die sich im Rahmen der historischen Bandbreiten bewegen würden. Europa handle gar mit einem leichten Abschlag auf die historischen Durchschnitte und preise damit Energiekrise und eine sich anbahnende Rezession teilweise ein.