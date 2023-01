So habe der seit der Finanzkrise 2008 gegenüber dem US-Aktienmarkt durch ständige Underperformance charakterisierte europäische Aktienmarkt binnen gut zwei Monaten 15% (in US-Dollar) an relativer Performance wettmachenkönnen - ein außergewöhnlich hoher Wert, zumal die Unsicherheiten in der Welt für US-amerikanische wie europäische Unternehmen gleichermaßen gelten würden. Vielmehr dürften europäische Unternehmen im Vergleich sogar zu den Verlierern zählen, wenn man an die Energiekosten und mangelnde Energieversorgungssicherheit sowie die relative Abhängigkeit von China, aber auch an die lähmende Bürokratie denke. Genannte Punkte hätten über Jahre zurecht zu einem Malus gegenüber dem vor Kraft strotzenden US-Aktienmarkt geführt. Aber diese Aussage sei etwas zu pauschal. So wie der US-amerikanische Aktienmarkt seit der Finanzkrise vor allem von seiner Technologiebranche profitiere, so könne man europäische Unternehmen nicht generell als benachteiligt einstufen. Daher sei es an der Zeit gewesen, die sich in den Finanzkennzahlen offenbarende Anomalie bei den relativen Wertentwicklungen etwas zu korrigieren.



Selbst nach der jüngsten relativ starken Erholung europäischer Aktien spreche das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) eine eindeutige Sprache. Für das laufende Kalenderjahr weise der europäische Aktienindex EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ein KGV von 12,1 aus bei einer Dividendenrendite von 3,3%, der US-amerikanische Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein KGV von 17,3 bei einer Dividendenrendite von 1,7%. Die Zahlen würden europäische Aktien relativ sehr attraktiv erscheinen lassen, gemessen an der eigenen Historie sogar absolut.



Aber sei das KGV in diesem Marktumfeld die richtige Vergleichsgröße für die Bemessung einer Bewertung? Eine gewisse Skepsis sei angebracht - zumal das G in der Formel nicht für effektive Unternehmensgewinne stehe, sondern lediglich für die erwarteten zukünftigen Gewinne. Und diese Erwartungen seien mit signifikanten Unsicherheiten behaftet und daher gerade im aktuellen geopolitischen wie weltwirtschaftlichen Umfeld alles andere als belastbar, zumindest auf aggregierter Indexebene. So verzerre die Inflation das reale Umsatz- und Gewinnwachstum je nach Reaktion des Unternehmens auf das aktuelle Geschehen. Tektonische Verschiebungen der strukturellen Rahmenbedingungen wie De-Globalisierung, De-Karbonisierung aber auch Demographie würden zu notwenigen Anpassungen der Geschäftsmodelle führen müssen.



Eine solch komplexe Gemengelage verlange nach Kennzahlen, die einen umfassenderen Blick auf die Bewertungen bieten würden, wie z.B. Preis-Buch-Verhältnis oder das Verhältnis Eigenkapitalrendite zu Kapitalkosten, aber auch auf die Beurteilung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens angesichts seiner Schuldenquote oder seiner Ausgaben für Forschung & Entwicklung seien sinnvolle Messgrößen.



Die jüngste relative Outperformance europäischer Aktien sei angesichts simpler Messgrößen nachvollziehbar und sei sicherlich auch aus statistischer Sicht überfällig gewesen. Pauschal fortschreiben lasse sich diese Entwicklung trotz weiterhin scheinbarer relativer Attraktivität jedoch nicht.



2023 werde vielmehr ein Stockpicker-Jahr sein. Angesichts struktureller Veränderungen in der Welt komme es immer mehr auf die individuellen Geschäftsmodelle und deren Anpassungsprozesse an, weniger auf den Gesamtmarkt. Strukturelle Veränderungen begünstigen Disruptoren, Innovatoren, Adaptoren und Enablers (Ermöglicher) - diese seien in allen Regionen und allen Branchen zu finden. (19.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Vieles spricht bei der Aktienanlage 2023 für ein stark selektives Portfolio in global erfolgreiche Unternehmen - mit besonderem Augenmerk auf Europa und die passende Aktienbewertungskennzahl, so Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch.Der generelle Vorteil Europas liege in seinem grundsätzlichen Nachholpotenzial in den Bereichen Infrastruktur und Technologie. Dieses Potenzial sei Segen und Fluch zugleich, weil Interventionen durch die Politik zu erwarten seien. Insofern sei ein Übergewicht zwar gerechtfertigt - Aktien seien jedoch mit Sorgfalt selektiv zu wählen.Ein weiterer wichtiger Faktor: Weltweit würden sich die Tendenzen einer konjunkturellen Abkühlung verstärken. Gerade in Phasen einer Wachstumsschwäche würden von Investoren wachstumsstarke Unternehmen gesucht und bevorzugt - also jene Unternehmen, die 2022 angesichts des veränderten Zinsregimes erheblich unter Druck geraten seien. Trotz massiver Korrektur seien diese Werte auch heute noch nicht günstig, Böckelmann erachte es jedoch für wahrscheinlich, dass sich im Jahresverlauf 2023 neben strukturellen Sondersituationen auch wieder wachstumsstarke, qualitativ hochwertige Marktführer durchsetzen könnten.