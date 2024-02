Die PCE-Kerninflation habe in den USA zum Jahresende 2023 mit 1,9 Prozent auf Sechsmonatsbasis unter dem Ziel der FED gelegen. Gleichzeitig sei das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal mit 3,3 Prozent stärker als erwartet gewesen. Viel besser könne die Lage nicht mehr werden. "Tatsächlich gehen wir davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten vorübergehend anzieht, bevor sie ihren disinflationären Trend fortsetzt", erläutere Brown. Ein zwischenzeitlicher Anstieg des Preisdrucks könnte es der FED erschweren, mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation dauerhaft in den Zielbereich zurückbewege. Sollte die FED Zinssenkungen hinauszögern, könnte dies die Märkte verunsichern. Zusätzlich scheine der starke US-Dollar etwas auf die Gewinne der multinationalen US-Konzerne zu drücken. Ein wichtiger Indikator für Gewinnrevisionen sei kürzlich in den neutralen Bereich gesunken.



Globale Aktien würden mittelfristig attraktiv, japanische auch kurzfristig bleiben



"Wir sind nach wie vor optimistisch für die Weltwirtschaft und für globale Aktien auf mittlere Sicht. Aber kurzfristig ist es unserer Meinung nach Zeit für eine Pause in der historisch starken Aktienrally", sage Brown. Sollte die Konsenserwartung einer sanften Landung in den nächsten Monaten unter Druck geraten, könnten Schwächen am Aktienmarkt erneut gute Einstiegsmöglichkeiten bieten.



"Unser Fokus liegt auf einer mittel- bis langfristigen Perspektive. Auf dem Aktienmarkt gewinnt die gezielte Identifizierung und Bewertung aufstrebender Sektoren und Investmentthemen zunehmend an Bedeutung. Diese umfassen Aspekte wie Demografie, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Cyber-Sicherheit, Urbanisierung, Gesundheitswesen und Infrastruktur - allesamt wesentliche Bereiche, die die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen und daher gezielt in das Anlageportfolio von Investoren integriert werden sollten. Eine Möglichkeit, diese Themen abzubilden, besteht in der Nutzung spezialisierter Themenfonds. Diese können nicht nur zur Diversifikation beitragen, sondern auch mittelfristig eine Art Verstärker für Portfolios darstellen", ergänze Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS Asset Management.



Eine neutrale Sichtweise auf Aktien sei deshalb kein Wechsel ins Bärenlager. Nach wie vor gebe es attraktive Segmente. Dazu würden auch japanische Aktien zählen, die stark vom verbesserten nominalen Wachstumsumfeld, einer aktionärsfreundlicheren Unternehmensführung und einer lockeren Geldpolitik profitieren würden, selbst wenn die Bank of Japan auf einen langsamen Straffungszyklus einschwenke. (14.02.2024/ac/a/m)







