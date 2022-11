Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei auf Wochensicht nahezu unverändert geblieben und gönne sich nach der Rally der vergangenen Wochen eine Verschnaufpause. In dieser Woche starte die Thanksgiving-Woche, die historisch betrachtet eine sehr positive Woche für den US-Aktienmarkt gewesen sei. Der Dow Jones habe dank einer der stärksten Erholungsbewegungen seit Oktober fast alle August-September-Verluste wieder wettgemacht. Kurzfristig scheine das Momentum jedoch nachzulassen, da sich der Index einer hohen Hürde nähere, zu der auch das August-Hoch von 34.280 Punkten gehöre und die in etwa mit dem oberen Rand des Abwärtskanals von Anfang 2022 zusammenfalle. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrückgang. Auf der Unterseite sei derzeit Luft bis zum 50% und 38,2% Fibonacci-Retracement bei 32.806 und 31.828 Punkten. In der Summe dürfte sich daraus eine Seitwärtsbewegung ableiten, in der die Bollinger-Außengrenzen bei 34.248 und 31.346 Punkten zunächst nicht verlassen würden. Fundamental betrachtet, sei in dieser kurzen Thanksgiving-Handelswoche die Veröffentlichung der FED-Protokolle von der Sitzung am 2. November am Mittwoch relevant, da sie relevante Informationen über mögliche geldpolitische Veränderungen enthalten könnte.



Bund-Future



Der Rentenmarkt sei auf Richtungssuche. Nach verhaltenem Wochenstart seien die Renditen zum Wochenende deutlich nach unten gegangen. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) über der Marke von 140%-Punkten geschlossen. Gesucht gewesen seien vor allem Anleihen aus der europäischen Peripherie, während Bundesanleihen im Prinzip unverändert notiert hätten. Die heute Morgen veröffentlichten Daten zu den Erzeugerpreisen seien zur Kenntnis genommen worden, ohne dass es zu einer größeren Marktreaktion gekommen sei. Charttechnisch würden die technischen Oszillatoren auf weiter steigende Kurse hindeuten. Wichtige Widerstände würden sich bei 140,67 sowie 140,81%-Punkten finden. Auf der Unterseite komme der 55-Tage-Linie bei 139,30%-Punkten eine Schlüsselrolle zu. Ein Bruch würde einen schnellen Test des Tiefs von Mitte November bei 138,26%-Punkten zur Folge haben. Hier verlaufe zugleich die 38-Tage-Linie bei 138,13%-Punkten.



Einschätzung



In der vergangenen Handelswoche habe sich eine Konsolidierungsbewegung abgezeichnet, die darauf hindeuten könnte, dass die mögliche Jahresendrally eine Verschnaufpause einlege. Mit Blick auf die nächsten Monate, in denen die Kombination aus Inflation, Zinserhöhungsunsicherheit und sinkenden Gewinnerwartungen das Geschehen weiter prägen würden, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank weiter bei einer neutralen Positionierung bleiben. Die kürzliche Aktienmarktrally sorge derzeit für einen überverkauften Zustand, sodass sich das gegenwärtige Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu den Vorwochen wieder verschlechtert habe. (21.11.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelswoche stand unter dem Strich im dem Zeichen einer Konsolidierung, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dennoch sei beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Wochenbilanz ein kleines Plus von 1,5% zu verzeichnen gewesen. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der nächste Widerstand bei 14.800 Punkten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden erwarten, dass spätestens in diesem Bereich eine Korrektur oder zumindest eine Konsolidierung einsetzen könnte. Würde der Widerstand bei 14.800 Punkten nachhaltig überwunden, so hätte der Index Potenzial bis zum Allzeithoch bei knapp 16.300 Punkten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden diesem Szenario eine deutlich geringere Eintrittswahrscheinlichkeit beimessen. Im Falle eines Rücksetzers würden die Unterstützungen bei 14.130 und 13.729 Punkten in den Fokus rücken. Die Lage beim DAX bleibe weiterhin positiv. Dies bedeute, dass die erwähnte Marke von 14.800 Punkten in den nächsten Wochen erreicht werden könnte. Ob diese nun direkt oder mit einer vorherigen Konsolidierung angesteuert werde, sei aus heutiger Sicht noch offen. Solange die Korrektur die Unterstützung bei 13.600 Punkten nicht unterschreite, würden die mittelfristigen Aussichten positiv bleiben.EURO STOXX 50