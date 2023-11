Und was würden dem Markt die jüngsten Konjunkturbarometer sagen? Bei diesen habe es zuletzt nach einer möglichen Bodenbildung auf tiefen Niveaus ausgesehen: Der von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauensindex habe sich mit 61,3 Zählern deutlich weniger schwach gezeigt als dies von Analysten zuvor befürchtet worden sei (60,4) und ein heute Vormittag veröffentlichter wichtiger Konjunkturindikator für Deutschland, der ifo-Index, habe ebenfalls ein wenig zulegen können. Damit ist zwar die Wirtschaftsstimmung in der Bundesrepublik noch nicht allzu weit entfernt von der Fußballstimmung im Hinblick auf das deutsche Nationalteam (was auch in unserem "Zitat der Woche" entsprechend gewürdigt wird), in Bezug auf die Kapitalmärkte ergibt sich aber die Hoffnung auf ein nicht völlig von der Hand zu weisendes "Goldilocks"-Szenario, also ein Umfeld, in dem die US-Konjunkturdynamik zunimmt und gleichzeitig sinkende Inflationsdaten den Notenbanken erlauben, die Zinsschraube zu lockern, so die Analysten der RBI. Selbst wenn die Analysten nicht ganz so optimistisch seien wie der Kapitalmarkt als Ganzes, dass Letzteres schon in wenigen Monaten beginnen könnte, sähen sie das zumindestmittelfristig als klaren Unterstützungsfaktor für Aktien an.



Im Mittelpunkt des Aktienmarktinteresses bzgl. ökonomischer Einflussfaktoren stehe dann in der kommenden Woche der ISM Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den USA.



Grundsätzlich nur mehr wenige Impulse würden vonseiten der Berichtssaison zum dritten Quartal kommen. Dennoch hätten die Zahlen eines neuen NASDAQ-Schwergewichts diese Woche von sich reden gemacht: Der Chip-Riese NVIDIA habe beim Umsatz von USD 5,93 Mrd. auf USD 18,12 Mrd. zugelegt. Die Erwartungen hätten im Vorfeld bei USD 16,18 Mrd. gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich von USD 0,58 im Vorjahreszeitraum auf USD 4,02 verbessert und damit deutlich über den Analystenerwartungen in Höhe USD 3,37 gelegen. Trotz der hervorragenden Ergebnisse habe die Aktie in der Folge jedoch knapp 2% an Wert verloren. Wenn die Luft schon derart dünn sei, seien offensichtlich selbst "Überraschungen" bereits vorab eingepreist.



Unsere im September getätigte Ansage Aktien zu "halten" und in der Folge bei Schwäche wieder zu kaufen hat sich nunmehr bereits in sehr kurzer Zeit materialisiert, so die Analysten der RBI. Die Analysten würden aber bei ihrer Erwartung insgesamt weiter steigender Aktienmärkte in Richtung 2024 vor dem Hintergrund erster Zinssenkungen, eines "Soft Landings" der Wirtschaft und solider Gewinnwachstumsaussichten bleiben. Dennoch dürften zwischenzeitige Rückschläge angesichts des zuletzt sehr guten Laufs an den Aktienmärkten nicht überraschen. (24.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die global wichtigsten Aktienindices, die sich von Mitte Juli bis Ende Oktober allesamt im Abwärtstrend befunden hatten, feierten in den letzten vier Wochen ein bemerkenswertes Comeback, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwar habe sich deren Erholung im Laufe dieser Woche etwas verlangsamt. Dennoch stünden schon wieder beachtliche Indexstände zu Buche: Sowohl der DAX als auch der NASDAQ 100 würden etwa mit der 16.000er-Marke flirten, was bei Ersterem den höchsten Stand seit Ende August dieses Jahres, bei Zweiterem sogar den höchsten seit Anfang Jänner 2022 (!) bedeute. Was habe in der abgelaufenen Woche zum grundsätzlichen Anhalten des erfreulichen Trends beigetragen?