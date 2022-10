Abseits der Geopolitik sei auch weiterhin die Geldpolitik tonangebend für die Aktienmärkte, wobei hier weder die europäische noch die US-Notenbank Anzeichen von sich gegeben habe, vom eingeschlagenen hawkischen Kurs abzukehren. Während unsere Ökonomen von einer Rezession in der Eurozone im Q4 2022 bzw. Q1 2023 ausgehen, hielt sich die US-Wirtschaft bislang deutlich besser als die europäische, was unter anderem aus den jüngsten in den USA veröffentlichten ISM-Indices zu entnehmen ist, so die Analysten der RBI. Diese Resilienz verschaffe der FED einen größeren Spielraum bezüglich weiteren Zinsschritten als ihrem europäischen Pendant. Vor diesem Hintergrund sei es kein Wunder, dass die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen weiterhin in der Nähe ihres jüngsten Hochs von knapp 4% notieren würden. Somit stelle auch die Geldpolitik weiterhin einen Belastungsfaktor für die Aktienmärkte dar, da ein solches Rendite-Niveau bei geringerem Risiko eine durchaus attraktive Anlagemöglichkeit gegenüber "riskier assets" darstelle.



Für positive Impulse könnte allerdings die bevorstehende Berichtssaison sorgen. Während in den Frühlings- und Sommermonaten die Gewinnwachstumsschätzungen in der Eurozone - gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) - deutlich nach oben revidiert worden seien, seien diese in den USA - gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - relativ stabil geblieben. Für das abgelaufene Q3 seien diese zwar etwas zurückgekommen, allerdings sei der Rückgang im vergangenen Monat von 3,8% auf 2,9% recht überschaubar ausgefallen.



Interessanter werde das Bild mit näherer Betrachtung der Energie-Komponente des Index: Für diese würden Konsensus-Schätzungen von einem Gewinnwachstum im Q3 von 120% ausgehen, während beim S&P 500 Ex-Energie ein Rückgang von 3,4% erwartet werde. Mit den Zinsbestrebungen der Notenbanken und der Unsicherheit am Energiemarkt sollte diese Divergenz der unterschiedlichen Sektoren - speziell zwischen zinssensitiven Segmenten und dem Energiesektor - keine Überraschung darstellen. Bei solch einer moderaten, bzw. im Falle Ex-Energie negativen Erwartungshaltung der Analysten sollte es den US-Unternehmen allerdings leichter fallen positiv zu überraschen, was wiederum den Aktienmärkten etwas an Unterstützung in diesem durchaus schwierigem Marktumfeld verleihen würde. Trotz einer potenziell soliden Berichtssaison sähen die Analysten bei den Gewinnwachstumsschätzungen für die kommenden Quartale sowohl in Europa als auch den USA aufgrund der Bandbreite an Belastungsfaktoren Revisionsbedarf nach unten.



In Summe hat sich in der vergangenen Woche an unserem Gesamtbild nichts Grundlegendes geändert, so die Analysten der RBI. Die globalen Aktienmärkte hätten zwar zuletzt mehrheitlich Gewinne verzeichnet, allerdings dürfte es sich hierbei ohne nennenswerte positive Impulse vermutlich um eine technische Gegenbewegung handeln, welche aber durchaus noch anhalten könnte. Geo- und Geldpolitik würden auch in der kommenden Zeit Belastungsfaktoren für die Börsen darstellen, allerdings könnte die bevorstehende Berichtssaison etwas an Unterstützung bringen. Obwohl sich die Stimmung der Marktteilnehmer weiterhin auf Tiefs befindet, die wir zuletzt zu Zeiten der Finanzkrise erreichten, überwiegt aus unserer Sicht mittelfristig speziell für europäische Aktien weiterhin das Abwärtspotenzial zusammengesetzt aus den eben genannten geo- und geldpolitischen Faktoren, so die Analysten der RBI. Für die kommende Woche stünden klar die US-Inflationsdaten im Fokus der breiten Anlegerschaft, während die in Österreich bevorstehende Bundespräsidentenwahl wohl nicht für Marktimpulse sorgen werde. (07.10.2022/ac/a/m)







