Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt sei von Inflations- und Zinssorgen geprägt gewesen. Rekordhohe Gaspreise sowie das bevorstehende Notenbanktreffen in Jackson Hole hätten die Anleger belastet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei unter seine 21-Tage-Linie gefallen.



DAX -2,32%, MDAX -3,61%, TecDAX -2,19%.



Die Kurse an der Wall Street seien ebenfalls bergab gegangen. Auch hier hätten sich die Anleger mit Blick auf die bevorstehende Konferenz in Jackson Hole zurückgehalten.



Dow -1,91%, S&P-500 -2,14%, NASDAQ Comp -2,55%.



Zoom (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2) habe im 2. Quartal weniger Gewinn gemacht und kämpfe mit langsamerem Wachstum. Wie der Videokonferenz-Dienst mitgeteilt habe, sei der Nettogewinn in Q2 auf 45,7 Mio. USD gesunken. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es noch 316,9 Mio. USD gewesen. Der Umsatz im 2. Quartal habe bei 1,1 Mrd. USD und damit 8% höher als im Vorjahr gelegen. Das Unternehmen senke seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf eine Spanne zwischen 4,385 Mrd. USD bis 4,395 Mrd. USD. Um neues Wachstum zu generieren, wolle Zoom sich künftig auf Firmenkunden und u.a. das Geschäft mit Call-Centern konzentrieren. (23.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Exporte ins Nicht-EU Ausland sind im Juli überraschend zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe, seien die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um -7,6% im Vergleich zum Juni gesunken. Dies sei der erste Einbruch nach drei Anstiegen in Folge. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Exporte in Drittstaaten um 5,5% gewachsen - was allerdings auf Preiseffekte durch gestiegene Energiekosten zurückzuführen sein dürfte. Insgesamt seien Waren im Wert von 56,3 Mrd. EUR exportiert worden. Die wichtigsten Handelspartner seien die USA (12,5 Mrd. EUR; +14,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat) und China (8,9 Mrd. EUR; +6,1%). Die Exporte nach Russland hingegen seien um 56,0% auf 1,0 Mrd. EUR eingebrochen.Die Bundesbank rechne für den Sommer mit einer weiteren Stagnation des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Laut dem Monatsbericht August sei zudem mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr zu rechnen. Für die Inflationsrate nach europäischer Messung (HVPI) sehe die Bundesbank einen Anstieg auf 10%. Der Wegfall des 9-Euro-Tickets und des "Tankrabatts" ab September sowie die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns und die Gas-Umlage ab Oktober würden den Preisdruck steigern.