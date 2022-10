Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz weiterhin hoher Volatilität punktet der Aktienmarkt bislang mit einer positiven Oktoberperformance und verbuchte in Europa jüngst den vierten Handelstag mit Gewinnen in Folge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Datenseitig sei die US-Industrieproduktion im September etwas stärker ausgefallen als erwartet. Die Kapazitätsauslastung habe mit 80,3% im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen. Abseits dessen sei es aber vor allem die anlaufende Berichtssaison gewesen, welche für Impulse gesorgt habe. Der Auftakt sei bisher vielversprechend verlaufen, wobei der weitere Verlauf entscheidend für das Fortsetzen der Aktienmarktrally sein werde. Mit Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) oder IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) stünden heute jedenfalls namhafte Vertreter in den Startlöchern. Der Makrokalender habe heute hingegen keine Highlights zu bieten. In Asien würden die Börsen die positiven Vorgaben bisher nicht zu nutzen vermögen und mehrheitlich schwächer handeln.Die Rohstoffmärkte seien von fallenden Gas- und Ölpreisen geprägt gewesen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe sich um fast 2% verbilligt und sei zwischenzeitig gar unter die Marke von USD 90 gefallen. WTI habe sogar noch stärker nachgegeben. Medienberichte hätten die Erwartungen geschürt, dass die USA einen weiteren Teil ihrer strategischen Reserven freigeben würden. Zuvor habe das Weiße Haus angekündigt, dass sich Präsident Joe Biden am Mittwoch zu den hohen Kraftstoffpreisen äußern werde. Der Goldpreis habe sich beinahe unverändert gezeigt, habe aber ebenfalls Abgaben verbuchen müssen. Ebenso wenig Neues habe es vonseiten der Kryptomärkte gegeben. Bitcoin & Co. schienen weiterhin nicht aus der Seitwärtsphase ausbrechen zu können. (19.10.2022/ac/a/m)