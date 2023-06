Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt herrscht im Vorfeld der anstehenden Notenbanksitzungen Zurückhaltung vor, so die Analysten der Helaba.Zwar habe der DAX nach einem verhaltenen Start kleine Kursgewinne erzielen und auch im Plus schließen können. Letztlich setze sich aber die Konsolidierung vor, die seit dem Erreichen des Allzeithochs zu beobachten sei, das Mitte Mai bei knapp 16.332 Punkten markiert worden sei.Marktteilnehmer würden auf Klarheit über den geldpolitischen Kurs von FED und EZB hoffen, die es nach den Notenbanksitzungen am kommenden Mittwoch bzw. Donnerstag geben könnte. Bis dahin sei kaum mit neuen Impulsen zu rechnen. Auch von technischer Seite habe sich wenig getan. Solange das Gap bei 16.143 nicht geschlossen werde, bleibe das uneinheitliche Bild bestehen. Unterstützung gebe es bei 15.863 (Abwärtsgap) und 15.729 (55-Tagelinie). Erste Indikationen würden auf eine leicht positive Eröffnung schließen lassen. (07.06.2023/ac/a/m)