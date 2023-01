Abgesehen von den Gewinnen sei der andere Teil der Bewertungsgleichung natürlich der Diskontsatz, und hier sei die Unterstützung recht groß. Wir werden keine Wiederholung der gigantischen geldpolitischen Straffung des letzten Jahres erleben, während die Meinung, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht sei, immer lauter wird, so Peden. Trotz der für die nächsten Monate erwarteten weiteren Zinserhöhungen seien wir dem Ende dieses Zinszyklus sehr viel näher als dem Beginn, da die Zentralbanken an ihrer Rhetorik des "länger anhaltenden Anstiegs" festhalten möchten, um sicherzustellen, dass die Inflation im weiteren Verlauf des Jahres deutlich zurückgehen könne. Nach den Fed Funds Futures könnten die US-Zinsen bis zum Jahresende einen Höchststand von 5,1% erreichen (gegenüber der derzeitigen Spanne von 4,25% bis 4,5%) und dann bis Ende 2024 um einen ganzen Punkt fallen.



In der Regel vergehen zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung acht Monate, so dass wir Zinssenkungen schon in wenigen Monaten einkalkulieren, so Peden. Die Geschichte zeige ohnehin, dass der Markt einen Monat vor dem Inflationshöhepunkt seinen Tiefpunkt erreiche, was auch optimistischeren Anlegern nicht entgangen sein werde. Dies alles sollte ausreichen, um den Umschwung von Growth zu Value zu stoppen und ihn später im Jahr auf den Kopf zu stellen.



Tatsächlich sei dies in den USA seit 1928 nur in 9% der Fälle geschehen. Auch die Jahre vor den Wahlen hätten die Angewohnheit, gut zu laufen. Die Lage werde jedoch unruhig bleiben, und die Märkte würden auch weiterhin von den regelmäßigen Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten und anderen Faktoren durcheinander gewirbelt werden. Aber es gebe auch Gründe, die Peden zuversichtlicher stimmen würden. Sowohl die Zinserhöhungs- als auch die Gewinnherabstufungszyklen seien in die Jahre gekommen, so dass der Weg frei sei für eine Periode normalerer Marktrenditen und ein besseres Anlegerumfeld. (20.01.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Das alte Sprichwort "niedrig kaufen, hoch verkaufen" gilt immer noch, aber sind wir schon niedrig genug? Die Aktienbewertungen haben im vergangenen Jahr einen schweren Schlag erlitten, so Mark Peden, Investment Manager Global Equities bei Aegon Asset Management.Das KGV des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um ganze sieben Punkte gesenkt worden und liege nun bei 17 auf der Basis der nächsten zwölf Monate. Der S&P 400 Index für mittelgroße Unternehmen sei auf das 14-fache gesunken, ein Wert, der bemerkenswert nahe an früheren Tiefstständen liege. Dies seien zwar gute Ausgangsmultiplikatoren, vor allem im Vergleich zur jüngeren Geschichte, aber sie würden eine tiefgreifende Rezession nicht ausschließen. Dies sei jedoch nicht unser Ausgangspunkt. Sie sollten eine sanfte Landung und die vom Konsens prognostizierte leichte Gewinnrezession problemlos überstehen. Weitere Gewinnkürzungen seien zu erwarten, da sich die Wirtschaft im ersten Halbjahr deutlich verlangsamen werde, aber die Anleger würden sich viel davon erhoffen, und man habe bereits wesentliche Kürzungen gesehen. Die Aktien hätten Spielraum für eine Neubewertung in diesem Jahr, obwohl ein gewisser Druck zur Herabstufung noch bevorstehe.