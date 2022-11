Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt stellt sich ebenfalls die Frage, ob in den USA der Zinserhöhungspfad zukünftig flacher verlaufen wird, so die Analysten der Helaba.Zweifel daran seien kurzzeitig aufgekommen, nachdem sich der ISM-Index oberhalb der Expansionsschwelle habe halten können und die Zahl der offenen Stellen unerwartet gestiegen sei. Letztlich bleibe abzuwarten, ob es heute Abend Signale von der FED geben werde.Der DAX habe mit einem Gap eröffnet und dabei die Widerstandslinie des seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends übersprungen. Diese verlaufe heute bei 13.273 Punkten. Die Gewinne hätten bis zum Schluss gehalten werden können und so habe der Leitindex den Handel mit einem Plus von 0,6% bei 13.339 Zählern beendet. Die nächsten Hürden würden sich bei 13.552 in Form des 38,2%-Retracements und am Hoch vom 13. September bei 13.564 zeigen. Erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. (02.11.2022/ac/a/m)