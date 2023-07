Im Fokus stünden in dieser Woche die monatlichen US-Verbraucherpreisdaten, die am Mittwoch vorgelegt würden, sowie die Eröffnung der Berichtssaison für das zweite Quartal durch die großen US-Finanzinstitute (Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan und Blackrock) sowie UnitedHealth, Delta Air Lines und PepsiCo.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche 2,0% verloren. Er habe bei 33.735 Punkten geschlossen. Die Handelswoche sei feiertagsbeeinflusst gewesen, als die Marktteilnehmer Mittwoch wieder zurück gewesen seien, habe man Gewinnmitnahmen gesehen. Nur der Immobiliensektor habe die Woche mit einem kleinen Plus abschließen können, schwach seien die Sektoren Gesundheit (-2,9%), Basisrohstoffe (-2,0%) und Technologie (-1,5%) gewesen. Die Frühindikatoren würden nach wie vor in dieselbe Richtung zeigen, während sich die Lage im verarbeitenden Sektor weiter abschwäche, bleibe der Dienstleistungssektor robust und habe sich im Juni sogar beschleunigt.



Am Arbeitsmarkt habe sich das Jobwachstum zwar verlangsamt, es bleibe aber positiv bei steigenden Löhnen, was wiederum Inflationsängste geschürt habe und für steigende Renditen an den Anleihemärkten gesorgt habe. Man habe in der vergangenen Woche eine weitere Abschwächung des Momentums an den US-Märkten gesehen, der noch vorhandene technische Rückenwind habe nicht in Kursgewinnen umgesetzt werden können. Dies mache die Situation an den US-Märkten zunehmend schwieriger, so dass die Analysten in der zweiten Julihälfte ein deutlich schwierigeres Marktumfeld erwarten würden.



Für den Dow Jones bedeute das, dass es diese Woche zu einem Test des Aufwärtstrends, der sich seit Oktober etabliert habe, kommen sollte. Aktuell verlaufe dieser im Bereich von 33.360 Punkten. Angesichts einer überhitzten Markttechnik würden die Analysten erwarten, dass es zum Bruch komme und zu einem Test der nur wenig darunterliegenden 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.127 Punkten). Perspektivisch würden die Analysten auch mit einem Bruch dieser Linie rechnen. Insofern würden sie Marktteilnehmern empfehlen eventuelle festere Kurse zu Wochenbeginn für Gewinnmitnahmen zu nutzen. Die Analysten sähen aktuell nicht mehr Potenzial als den Bereich bei 34.263 Punkten (Verlaufshoch von Anfang Mai).



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) habe in der letzten Woche ebenfalls stark um 269 Ticks korrigiert. Damit rücke die Unterstützung bei 130,61 Punkten in den Fokus der Investoren. Aufgrund der überverkauften Lage könnte jedoch zumindest eine temporäre Erholung eintreten.



Der Beginn der zweiten Jahreshälfte sei für die globalen Aktienmärkte schwach verlaufen, was vor allem auf Bedenken hinsichtlich steigender Zinssätze und nachlassenden Wirtschaftswachstum zurückzuführen sei. Da sich der technische Rückenwind der vergangenen Woche in Luft aufgelöst hat, tendieren die Analysten der Fürst Fugger Privatbank mit Blick auf den Beginn der Berichtssaison zu einer ausgewogenen Positionierung. (10.07.2023/ac/a/m)







