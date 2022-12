Die deutschen Automobilunternehmen würden sich heute eindeutig schlecht entwickeln. Die Aktien von Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) würden derzeit 1,5% verlieren, die von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) fast 0,2% und die von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) fast 0,5%.



Barclays habe beschlossen, seine Empfehlungen für die Aktien von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) und Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) auf "kaufen" zu erhöhen. Das Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom sei von 23,50 auf 25,0 Euro angehoben worden



Die Stimmung bei Unternehmen wie adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) sei etwas besser, was möglicherweise mit dem verstärkten Kaufverhalten der Verbraucher während der Weihnachtszeit zusammenhänge.



Trotz der allgemeinen Unentschlossenheit an den Märkten gebe es mehrere Branchen, in denen die Stimmung besser oder schlechter sei. Unternehmen aus den Sektoren Öl, Luxusgüter und Metalle würden sich gut entwickeln. Die verbesserte Stimmung könnte in diesem Fall durch die Lockerung der Restriktionen in China, die Entscheidung Russlands, Ölverkäufe an Länder zu verbieten, die Preisobergrenzen zugestimmt hätten, und die verbesserte Stimmung auf den Rohstoff- und Edelmetallmärkten begünstigt werden. Die Automobilindustrie, die den Beginn einer lang anhaltenden Rezession in Europa befürchten könnte, schneide schlecht ab. (28.12.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwoch begann an den europäischen Märkten relativ unverändert, wobei die großen Aktienindices kaum Abweichungen aufwiesen, so die Experten von XTB.Für etwas bessere Stimmung sorge immer wieder das Nachlassen der Straffung in China. Wie gestern sei der Kalender der für heute angesetzten Makrodaten relativ dürftig, sodass die Anleger die Situation bei bestimmten Unternehmen analysieren und neue Informationen aus den Sektoren abwägen sollten.In der ersten Hälfte des heutigen Handelstages hätten sich die Bewertungen der wichtigsten deutschen Blue-Chips kaum verändert. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) halte sich derzeit oberhalb des EMA50 und in der Nähe des 50%-Retracements.