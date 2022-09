Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage am Aktienmarkt hat sich verbessert, zumal der DAX die 13.000er Marke überspringen konnte, so die Analysten der Helaba.MACD und Stochastik hätten gen Norden gedreht und würden auf weitere Kurschancen hinweisen. Ersterer bleibe aber ein Kaufsignal ebenso schuldig wie der DMI. Insofern könne noch kein durchgehend grünes Licht gegeben werden. Kurzfristiges Potenzial würde bis in den Bereich um 13.170/200 Punkte reichen, denn dort würden sich die 21- und die 55-Tagelinie finden. Darüber entstehe Raum bis 13.375 Zähler. Die Indikationen würden auf einen freundlichen Wochenauftakt schließen lassen. (12.09.2022/ac/a/m)